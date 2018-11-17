ترامب: أكملت بسهولة الإجابة خطيا على أسئلة مولر حول التدخل الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أكمل "بسهولة شديدة" إجاباته الخطية على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر المعني بالتحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية في 2016 لكنه أضاف أنه لم يرسل تلك الإجابات بعد لمكتب مولر.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كتب الإجابات على الأسئلة بنفسه.