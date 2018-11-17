نقلت وكالة بلومبرغ على تويتر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله اليوم، السبت، إنه سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن الصحفي جمال خاشقجي الذي تم قتله في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
عاجل
بلومبرغ: ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي
تقرأ الآن:
بلومبرغ: ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي
@ Copyright :REUTERS/Yuri Gripas
وكانت مصادر مطلعة على الأمر قالت يوم الجمعة إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.
أيضاً على يورونيوز: