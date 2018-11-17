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بلومبرغ: ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي

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بلومبرغ: ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي

بلومبرغ: ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي
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REUTERS/Yuri Gripas
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نقلت وكالة بلومبرغ على تويتر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله اليوم، السبت، إنه سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن الصحفي جمال خاشقجي الذي تم قتله في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وكانت مصادر مطلعة على الأمر قالت يوم الجمعة إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

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