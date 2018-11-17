ترامب من كاليفورنيا: الفنلنديون يكنسون أرضية الغابة ولا مشكلة عندهم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى مدينة بارادايز الكاليفورنية التي تحوّلت إلى رماد بعد أن أتت عليها نيران الحرائق إنه "يجب علينا الاعتناء بأراضي الغابات".
وأضاف ترامب موضحاً فكرته "في البلدان الأخرى يقومون بذلك بشكل مختلف" مشيراً إلى أنه كان مع رئيس فنلندا وأن الأخير قال له "إن ثمة في البلاد ما يسمى بمحطات الغابة".
وقال ترامب "الفنلنديون يمضون وقتاً طويلاً في كنس وتنظيف و"القيام بأشياء" (في أرضية الغابة) وليس عندم أي مشكلة، أو هم يواجهون مشكلة صغيرة في حال وقعت".
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وأثارت نصائح ترامب سخرية مغردين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ففيما طالب بعضهم دونالد ترامب "بالتوقف عن الكلام غير المفيد" غرد بعضهم الآخر لرفاقه الفنلنديين ليسأل عمّا إذا كانوا يكنسون أوراق الشجر في البلاد.