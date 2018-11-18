مرشحة لرئاسة حزب ميركل بألمانيا ترفض الجنسية المزدوجة

قالت المرأة التي تشن حملة لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إنها قد تفكر في تخصيص حصص لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان مع تأهبها لخوض انتخابات لرئاسة الحزب في ديسمبر كانون الأول.

وجاءت انجريت كرامب-كارينباور في المركز الثاني في استطلاع نشرته صحيفة فيلت ام زونتاج بعد حصولها على 32 في المئة من أصوات التيار المحافظ خلف رجل الأعمال فريدريش ميرز الذي حصل على تأييد 49 في المئة لخلافة ميركل خلال مؤتمر يعقده الحزب في السابع من ديسمبر / كانون الأول.

وجاء وزير الصحة ينس شبان في المركز الثالث بعد حصوله على سبعة في المئة، وشمل الاستطلاع أعضاء الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.