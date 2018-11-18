اشتبكت الشرطة اليونانية مع محتجين من الشبان في وسط أثينا يوم السبت بعدما شارك آلاف في مسيرة لإحياء الذكرى السنوية لسحق انتفاضة طلابية في العام 1973.
وشارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مسيرة سلمية مرت بوسط أثينا وسط حراسة كثيفة من الشرطة.
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
شاهد: اشتباكات بين الشرطة اليونانية وطلاب في ذكرى انتفاضة 1973
اشتبكت الشرطة اليونانية مع محتجين من الشبان في وسط أثينا يوم السبت بعدما شارك آلاف في مسيرة لإحياء الذكرى السنوية لسحق انتفاضة طلابية في العام 1973.
وشارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مسيرة سلمية مرت بوسط أثينا وسط حراسة كثيفة من الشرطة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "مقاومة" ورددوا شعارات تتعلق بأزمة ديون اليونان المستمرة منذ ثمانية أعوام، والتي قادت إلى ثلاث حزم إنقاذ دولية مقابل إجراءات تقشف واسعة.
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وانتهت المسيرة عند سفارة الولايات المتحدة، التي يتهمها الكثير من اليونانيين بدعم الديكتاتورية العسكرية التي استمرت لسبع سنوات من العام 1967 إلى العام 1974.
وبعد انتهاء المسيرة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة في حي إكزارشيا، حيث قتل العشرات في انتفاضة العام 1973.