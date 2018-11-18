هند الإرياني ناشطة وصحفية هربت من اليمن وتواجه الترحيل في السويد

تواجه صحفية وناشطة حقوقية يمنية، فرت من الحرب التي تأكل الأخضر واليابس في بلادها، الترحيل من موطن إقامتها الجديد، السويد، الآن بسبب خلاف مع سلطات الهجرة.

وانتقلت هند الإرياني وابنتها إلى ستوكهولم لتهرب من تهديدات من وصفتهم بأنهم متطرفين إسلاميين بعد أن انتقدت رجل دين إسلامي بارز.

تقول هند لتلفزيون رويترز "حطوا في قناة اليمن تكلموا عني، هو شيخ سلفي ولكن قاعد في اليمن، الآن الحوثيين هم اللي يديروها، فحطوا أكثر من حلقة وجابوني في هذه الحلقات وقالوا إن أنا مدعومة من جهات دولية عشان أشوه الإسلام. وهذا مش صحيح، أنا أحترم كل الديانات والعقائد والمعتقدات، ولكن بعد هذا وصل لنا تهديد في تليفوني، وفي تليفون بنتي".