شاهد: آيس كريم وديك رومي وأغذية في طريقها إلى الفضاء

انطلقت حمولة من الإمدادات إلى الفضاء يوم السبت، من ولاية فرجينيا، وهي الحمولة الثانية التي يتم إرسالها خلال يومين، إلى المحطة الفضائية.

وقد أطلقت شركة "نورثروب غرومان" صاروخ "أنتاريس" من جزيرة "بالوبس" قبل الفجر، وكانت وكالة الفضاء الروسية قد أرسلت حمولة من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة الماضي، كجزء من مخزون لثلاثة رواد فضاء.

وستصل الحمولة الأمريكية إلى المختبر الفضائي يوم الإثنين، أي بعد يوم من الحمولة الروسية، وتزل هذه الحمولة حوالي 3350 كيلوغراما من البضائع، المخزنة داخل كبسولة "سيغنوس"، ومن ضمنها فواكه طازجة وآيس كريم، بالإضافة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك.

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كما تم إرسال ديك رومي، وهو الوجبة الرئيسية في عيد الشكر، إلى سكان المحطة الموجودين فيها وهم من أمريكا وألمانيا وروسيا.