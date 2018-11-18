في مقطع الفيديو المرفق بالخبر، تظهر الفيلة آشا، والتي تبلغ 49 عاما، تضع قدمها على كرسي الطبيب، الذي يعاين اصابتها، في الوقت الذي يصور الزوار هذا الموقف بهواتفهم.
شاهد: أول مستشفى للفيلة في الهند
شاهد: أول مستشفى للفيلة في الهند
قد يستغرب البعض هذا الموقف، إلا أنه سيتكرر مع افتتاح مستشفى للفيلة في ولاية أوتار براديش شمال الهند أول مستشفى للفيلة، لتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى منها.
هذا المرفق مزود بكافة المعدات والتقنيات اللازمة، كالأشعة السينية، والتصوير الحراري، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة التهدئة، ومرافق الحجر الصحي، فكرة المشفى جعلته مزارا للسياح المحليين والأجانب.
وتبلغ مساحة المشفى 12 ألف قدم مربع، على ضفاف نهر يامونا، مخصص لعلاج الفيلة المصابة أو المريضة أو المسنة، ويبلغ عددها حاليا 22 فيلا.
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جيتا سيشاماني الشريك المؤسس لشركة Wildlife SOS قالت:"أعتقد أنه من خلال بناء هذا المستشفى، فإننا نؤكد حقيقة أن الفيلة تحتاج إلى رعاية مثل أي حيوان آخر."
وبحسب نشطاء في مجال حقوق الحيوان، فالفيلة تحظى بالاحترام لرمزيتها الثقافية والدينية في الهند، ومع هذا فالفيلة تتعرض لسوء معاملة من قبل مالكين غير مدربين على معاملتها، كما أنها قد تقع ضحية لصدمة كهربائية أو صيد غير شرعي، بالإضافة إلى حوادث القطارات وحالات تسمم.
وتراجع عدد الفيلة في الهند إلى 27312 في العام 2017، بعد أن كانت في العام 2012 تبلغ 30711 بحسب احصائيات حكومية.