ماكرون يشدد على دور التحالف الفرنسي الألماني في تعزيز الوحدة الأوروبية 

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد البلدين الحليفين ألمانيا وفرنسا لبذل مزيد من الجهد لتعزيز الوحدة الأوروبية، بما في ذلك العمل على تجاوز الشكوك بشأن العديد من القضايا مثل ميزانية منطقة اليورو.
وقال ماكرون في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" يوم الأحد، خلال احتفال لتكريم ضحايا الحرب، إن عبء مواصلة تلك الجهود يقع على عاتق فرنسا وألمانيا.
وأضاف "هذه المرحلة الجديدة ربما تكون مثيرة للقلق إذ سيكون علينا الاشتراك في صنع القرار ورسم سياساتنا للشؤون الخارجية والهجرة والتنمية وفي (تخصيص) جزء أكبر من ميزانياتنا، بل ومواردنا المالية، وفي بناء استراتيجية مشتركة للدفاع".
الرئيس الفرنسي قال أيضا "علينا كسر المألوف وتجاوز القيود"، وأضاف "إن على أوروبا، وفي قلبها التحالف الفرنسي الألماني، التزاما بعدم ترك العالم ينزلق نحو الفوضى".
وفي تغريدة لاحقة قال ماكرون على تويتر "الإحساس الأوروبي هو أن تشعر بأنه لا يمكن أن يكون هناك المزيد من الحروب بيننا لأننا نملك من التشابه أكثر مما نملك من الاختلاف. ولكننا لم ننكر اختلافاتنا. نحن لم نرفض فكرة الأمم. ولم نضيع، بل نحن نضيف".
ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر أيار- مايو المقبل، حث الرئيس الفرنسي أيضا القوى الموالية للاتحاد الأوروبي على التجمع واتخاذ خطوات سياسية جادّة في محاولة لمنع الأحزاب القومية المعادية للمهاجرين من الصعود في عدد من الدول الأعضاء.
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