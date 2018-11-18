بعد مسيرة 4000 كم.. مهاجرون يجدون الحلم الأمريكي "مستحيل" التحقيق

قوافل المهاجرين ماتزال تتدفق باتجاه الحدود المكسيكية – الأمريكية، العشرات يصلون يوميا، إلا أنهم يواجهون ما لم يتوقعوه، فهم يبيتون في العراء، في ظل حالة عدم الترحيب التي يلقونها من المكسيكيين أنفسهم في مدينة تيخوانا.
فبعد مسيرة طويلة تجاوزت الـ 4000 كيلومترا وصولا إلى المدينة، وهي مسافة تستغرق أكثر من شهر لاجتيازها، وجد الآلاف من المهاجرين أن حلمهم الأمريكي صعب التحقيق، وفرص الدخول إلى الولايات المتحدة معدومة تقريبا.
فقد نشر الرئيس دونالد ترامب حوالي 6000 جندي، بعد أن وصف القوافل بأنها أشبه بالغزو من مجموعة من البلطجيين والمجرمين.
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حركة المهاجرين لم تتوقف، إذ وصل حوالي 3200 مهاجرا من أمريكا الوسطى إلى مدينة تيخوانا الحدودية، ومن المرجح أن يصل الرقم إلى أكثر من 5000 مهاجرا.
ويسعى هؤلاء إلى دخول الولايات المتحدة هربا من الفقر والاضطرابات التي يعيشونها في أمريكا الوسطى، خاصة مع ارتفاع معدلات جرائم القتل بسبب اقتتال العصابات فيما بينها.
يذكر أن أول قافلة بدأت رحلتها في 13 أكتوبر الماضي، من سان بيدرو سولا في هندوراس.