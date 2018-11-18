بعد مسيرة 4000 كم.. مهاجرون يجدون الحلم الأمريكي "مستحيل" التحقيق

قوافل المهاجرين ماتزال تتدفق باتجاه الحدود المكسيكية – الأمريكية، العشرات يصلون يوميا، إلا أنهم يواجهون ما لم يتوقعوه، فهم يبيتون في العراء، في ظل حالة عدم الترحيب التي يلقونها من المكسيكيين أنفسهم في مدينة تيخوانا.

فبعد مسيرة طويلة تجاوزت الـ 4000 كيلومترا وصولا إلى المدينة، وهي مسافة تستغرق أكثر من شهر لاجتيازها، وجد الآلاف من المهاجرين أن حلمهم الأمريكي صعب التحقيق، وفرص الدخول إلى الولايات المتحدة معدومة تقريبا.