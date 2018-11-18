أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثه التلفزيون مساء هذا الأحد، بعد القيام بمحاولة أخيرة لتجنب انهيار الحكومة الائتلافية التي أضعفتها استقالة وزير الدفاع وقال في مواجهة دعوات لإجراء انتخابات مبكرة: لا نسقط حكومة في وقت نواجه فيه تحديات أمنية.
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نتنياهو يدعو شركاءه في الائتلاف لعدم إسقاط الحكومة
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نتنياهو يدعو شركاءه في الائتلاف لعدم إسقاط الحكومة
وحث نتنياهو، شركاءه في الائتلاف الحاكم اليوم الأحد على عدم السعي لإسقاط الحكومة.
واجتمع نتنياهو مع وزير المالية موشي كحلون، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لكن اللقاء انتهى دون أي نتائج.
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وكان رئيس حزب الليكود اليميني قد التقى خلال الأيام القليلة الماضية مع شركاء في الائتلاف، طالب بعضهم بإجراء انتخابات مبكرة. والتي يتوقع النقاد السياسيون أن تتم في شهر آذار- مارس المقبل بدلاً من شهر تشرين الثاني- نوفمبر كما هو مقرر.