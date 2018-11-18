كوريا الشمالية تختبر سلاح تكتيكي جديد في مساع لتحديث جيشها

قال محللون إن إعلان كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أنها اختبرت "سلاحا تكتيكيا فائق الحداثة" يسلط الضوء على رغبتها في تحديث أسلحتها التقليدية وطمأنة جيشها حتى وهي تجري محادثات لإنهاء برنامجها النووي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شهد اختبار السلاح الجديد الذي يمكن أن يمثل "حائطا من الصلب" لكنها لم تذكر تفاصيل عن السلاح.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يحضر فيها كيم اختبار أسلحة هذا العام وربما تعقد المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة رغم أن واشنطن وسول قللتا من أهمية هذا التطور وذلك في محاولة للحفاظ على مسار التفاوض فيما يبدو.