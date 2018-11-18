شاهد: شرطة مالطا تحدد المشتبه بهم في مقتل صحفية العام الماضي

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أوف مالطا يوم الأحد أن المحققين حددوا مجموعة تضم ثلاثة مواطنين على الأقل يعتقد أنهم دبروا مقتل صحفية كانت تكشف قضايا الفساد وتدعى دافني كاروانا غاليتسيا قبل 13 شهرا.

ولم يذكر التقرير أسماء المشتبه بهم لكنه نقل عن ضباط كبار يقودون التحقيق في مقتل الصحفية قولهم إن التحقيقات "بلغت مرحلة متقدمة للغاية".