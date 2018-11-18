صلاح جمال خاشقجي يعيد نشر تغريدات للأمير خالد بن سلمان

صلاح الذي أعاد نشر تغريدتين، اكتفى فقط بعملية الـ "ريتويت" فقط، دون التعليق على محتوى التغريدتين.

بعد فترة من انقطاعه عن التغريد، عاد صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أولى تغريداته منذ أيام كانت عن قبوله التعازي بعد الإعلان عن المتورطين في مقتل والده، أما آخرها فكانت إعادة نشر تغريدة سفير السعودية في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، التي يرد فيها على اتهامات صحيفة واشنطن بوست التي بنتها بناء على تقرير للاستخبارات الأمريكية.

وقبل الريتويت غرد نجل خاشقجي يوم 15 من نوفمبر الجاري على تويتر قائلا: إن صلاة الغائب ستقام في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بعد صلاة فجر الجمعة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

كما نشر موقع العزاء

وكان الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية بواشنطن قد نفى يوم السبت اتصاله هاتفيا بالصحفي جمال خاشقجي أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا "لأي سبب" وذلك بعد أن قالت صحيفة واشنطن، نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات المخابرات الأمريكية، إنه فعل ذلك.

وقال الأمير خالد على تويتر "أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نشرت ردا على تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية، يخلص إلى أن الأمير محمد أمر باغتيال خاشقجي.

وقالت واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن مع خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد أبلغ خاشقجي ضرورة ذهابه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاجها من أجل زواجه من امرأة تركية وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه.

وقال الأمير خالد على تويتر يوم الجمعة أن آخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر تشرين الأول 2017 قبل عام تقريبا من موته.

وقال "لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

الأمير خالد استنكر ما نشرته الصحيفة، وقال في حسابه على تويتر بأن الصحيفة لم تنشر الرد كامل، وقام بدوره بنشر صورة عن الرد على أسئلة الصحيفة.

عبد الله جمال خاشقجي

أما عبد الله خاشقجي، الأخ الأصغر لصلاح، فكانت آخر تغريداته، في الرابع من الشهر الجاري، بعد اللقاء الذي ظهر فيه وصلاح مع قناة سي إن إن، كما كان قد أعاد بعدها نشر تغريدات أخيه التي يدعوا فيها إلى قبول واجب العزاء.

وتعليقا على إعادة صلاح لنشر تغريدات السفير خالد بن سلمان، طالبه أحد المغردين برفع قضية على الصحيفة لإيقاف تسريب الأخبار الملفقة، التي باتت تضر المملكة.

بينما ألمح مغرد آخر إلى أن سبب هذه الهجمة هو ضعف الاعلام السعودي، وعدم قدرته على مجابه هذه الآلة الإعلامية التي تطلق الشائعات على حد تعبيره.

بينما اتهم مغرد آخر الإعلاميين بأنهم يسعون وراء جني الأموال بغض النظر عن طريقتها

مغرد آخر أعرب عن حبه للشعب السعودي، لكنه وجه انتقادا للقيادة في المملكة.