احتج الآلاف في عدد من المدن النرويجية، اليوم، السبت، على مشروع قانون لتعديل قانون الإجهاض، وسط جدل حادٍ تعيشه البلاد بهذا الشأن بين ائتلاف الأقلية الحاكم وحزب صغير يرغب في الانضمام للحكومة.
آلاف النرويجيين يتظاهرون ضدّ تعديل قانون الإجهاض
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آلاف النرويجيين يتظاهرون ضدّ تعديل قانون الإجهاض
@ Copyright :REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos
وخرج المحتجون في شوارع العاصمة، أوسلو، وبينهم أمهات تدفعن أطفالهن في عربات صغيرة، حاملين لافتات كتبوا عليها "جسدي من حقي" و"دفاعا عن الإجهاض".
وقالت إنه لوند (22 عاما)، التي تدرس علم الجريمة، "القانون الجديد المقترح يحد من حقوق المرأة".
وأضافت "أرى أنه ينبغي أن يترك للمرأة (الحق) في الاختيار".
ووفقا لاستطلاع نشرته صحيفة (في.جي) اليومية في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري فإن 68 في المئة من النرويجيين يعارضون تغيير قانون الإجهاض بينما يؤيد ذلك 16 في المئة فقط.
وشارك في الاستطلاع ألف شخص فوق سن 18 عاماً.