قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد إن الأيام السبعة المقبلة في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل بريطانيا.
إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خيار وارد في المستقبل
إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خيار وارد في المستقبل
وأضافت ماي لمحطة سكاي نيوز "الأيام السبعة المقبلة تلك ستكون حاسمة.. إنها تتعلق بمستقبل هذا البلد".
جيريمي كوربين
من جهته قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إن إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خيار للمستقبل وليس للوقت الحالي.
وقال حزب العمال إنه لن يدعم اتفاقا تقترحه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من التكتل في تصويت سيجرى بالبرلمان، وأيد بعض أعضاء الحزب دعوات لإجراء استفتاء على الاتفاق.
وقال كوربين لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية "إنه خيار للمستقبل وليس خيارا للوقت الراهن لأننا إذا أجرينا استفتاء غدا فعلى أي شيء سيكون؟ ماذا سيكون السؤال المطروح؟"
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