ترامب يقول إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء عمن قتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "كان يجب ألا تحدث مطلقا".

وأضاف خلال زيارة لولاية كاليفورنيا إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء بشأن من الذي تعتقد الحكومة الأمريكية أنه قتل خاشقجي وما هو الأثر العام لهذه الجريمة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نشرت ردا على تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية، يخلص إلى أن الأمير محمد أمر باغتيال خاشقجي.

وقالت واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن مع خاشقجي.