993 مفقوداً في حريق غابات كاليفورنيا.. والبحث عنهم مستمر

مشطت أجهزة الطوارئ الأنقاض المتفحمة التي خلفها حريق الغابات الأسوأ من حيث عدد القتلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية بحثا عما يقودهم إلى قرابة ألف شخص يعتقد أنهم مفقودون، بينما أحرزت فرق الإنقاذ تقدما في السيطرة على الحريق.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوت مساء الأحد إنه تم انتشال رفات 77 شخصا، وخفض المكتب عدد المفقودين إلى 993 بدلا من 1276. ولم يكشف تفاصيل أخرى.