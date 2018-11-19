شعر الفنلنديون بالذهول من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمدح فنلندا من خلال حسن إدارة غاباتها الشاسعة بجمع حشائشها.
سخرية من حديث ترامب بشأن استخلاص دروس من فنلندا لمواجهة الحرائق
سخرية من حديث ترامب بشأن استخلاص دروس من فنلندا لمواجهة الحرائق
واستشهد ترامب بمحاورة مع نظيره الفنلندي، وقال إن الفنلنديين يقضون كثيرا من الوقت في جمع حشائش الغابات والتنظيف، وإنه يمكن لكاليفورنيا أن تتعلم دروسا من فنلندا، بشأن حسن إدارتها لمواجهة الحرائق، رغم أن وجه المقارنة غريب بحسب باحث فنلندي، اعتبر أن شتاء فنلندا أكثر برودة، وخريفها أكثر رطوبة، ولديها أنواع مختلفة من الاشجار.
كما أن الرئيس الفنلندي ساولي ننينيستو قال لصحيفة يومية، إنه لا يذكر أنه اثار حديثا مع ترامب بخصوص تنظيف الغابات عندما التقيا.
أما الفنلنديون فكان تعبيرهم ساخرا من كلام ترامب، فنشروا صورهم على الانترنت وهم ينظفون الغابات، تحت شعار: "تنظيف أمريكا من جديد".
ويواجه رجال المطافئ في كاليفورنيا حاليا أسوا موجة حرائق قاتلة في تاريخ الولايات المتحدة.
وبعد ان لمح ترامب حجم الأضرار الحاصلة جراء الحرائق يوم السبت، راجع الرئيس ادعاءه، بأن الإدارة الضعيفة للغابات هي السبب.
وكان ترامب قال: "إنه كان مع الرئيس الفنلندي الذي قال عن بلاده إنها أمة غابات، فعلق بالقول: "إنهم يقضون وقتا طويلا في جمع الحشائش والتنظيف وليست لهم مشكلة في ذلك".
من جانبه قال نينيستو إنه ذكر لترامب أن الأراضي الفنلندية تغطيها الغابات، وإنه لديها نظام إداري وشبكة جيدة.
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