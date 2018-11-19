خمسة أشخاص قتلى وستة عشر جريحا، هي حصيلة انفجار سيارة ملغومة في مدينة تكريت العراقية أمس الأحد، وفق مصادر أمنية وطنبية.
قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغومة في مدينة تكريت العراقية
قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغومة في مدينة تكريت العراقية
وقالت مصادر من الشرطة العراقية إن الانفجار تسبب في احتراق ما يقرب من 12 سيارة. وأغلقت قوات الأمن معظم شوارع المدينة وانتشرت فيها تحسبا لوقوع أي حوادث أخرى.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. ووقوع مثل هذه الهجمات أمر نادر في تكريت، الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا شمالي بغداد، منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق العام الماضي.
ومنذ هزيمته العسكرية غير التنظيم خططه من السيطرة على الأراضي إلى تنفيذ تفجيرات، وشن هجمات مثل تلك التي تستهدف قوات الأمن.
ويحذر محللون ومصادر أمنية من احتمال تصاعد وتيرة مثل هذه الهجمات، في المعاقل التقليدية للمتشددين السنة في شمال وغرب العراق رغم تحسن الأمن في بغداد.
وكانت الحكومة العراقية قالت الأسبوع الماضي إن نحو 2000 عراقي من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، يتمركزون عبر الحدود بشرق سوريا، ويسعون للعودة إلى العراق، وإن قوات الأمن مستعدة لمنع أي عمليات توغل من جانبهم.
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