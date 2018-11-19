دعوة أوروبية لـ "أمازون" بعدم بيع منتجات تحمل رموزاً سوفيتية

دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي، إدارة موقع "أمازون" بالتوقف عن تسويق وبيع منتجات عبر الشبكة العنكبوتية تحمل رموزاً سوفيتية على اعتبار أن تلك الرموز تسيء على الملايين من ضحايا الحقبة السوفيتية.

وتأتي الدعوة الأوروبية لـ"أمازون" بعد أن تعهّدت مجموعة "وولمارت" الأمريكية للبيع بالتجزئة في أيلول/سبتمبر الماضي، بوقف بيع الملابس التي تحمل رموز المطرقة والمنجل، إثر تلقيها انتقادات على ذلك.

وناشد 27 نائبا في البرلمان الأوروبي من 13 بلدا في رسالة موجهة إلى المدير التنفيذي لأمازون جيف بيزوس بـ"التوقف عن بيع سلع عليها رمز المطرقة والمنجل التابع للاتحاد السوفيتي عبر منصّة أمازون. إنك"، واستعرضوا منتجات تشمل الأزياء والإعلام والتذكارات والقمصان.