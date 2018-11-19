مرشح لخلافة ميركل على زعامة حزبها يكشف عن دخله السنوي

ذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاج" أن رجل الأعمال الألماني فريدريش ميرز الذي يقوم بحملة كي يحل محل أنجيلا ميركل في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كشف لأول مرة أن دخله السنوي يبلغ نحو مليون يورو (1.14 مليون دولار).
ويرأس ميرز (62 عاما) فرع صندوق بلاك روك الاستثماري الأمريكي في ألمانيا ويعمل لحساب شركة ماير براون القانونية الأمريكية كما أنه عضو في مجالس إدارات شركات عديدة.
ويرشح ميرز نفسه أمام انجريت كرامب-كارينباور الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (56 عاما) ووزير الصحة ينس شبان (38 عاما).
وأشار استطلاع لآراء أنصار التيار المحافظ نشر يوم الأحد إلى حصول ميرز على 49 في المئة من الأصوات مقابل 32 في المئة لكرامب-كارينباور وسبعة في المئة لشبان.
ونقلت الصحيفة عن ميرز قوله "بدأت بدخل محام في ساربروكن كان معقولا بالنسبة لأسرة تعول طفلين. اليوم يبلغ إجمالي دخلي نحو مليون دولار".
ولم يذكر ميرز تفاصيل بشأن دخله من المناصب المختلفة ولكن تقارير سنوية تظهر أنه كسب في الآونة الأخيرة 125 ألف يورو في بلاك روك وحدها بالإضافة إلى 80 ألف يورو في شركة ويبا إندستري القابضة التي تصنع ورق التواليت و75 ألف يورو في بنك إتش.إس.بي.سي ترينكهوس و14 ألف دولار من شركة مطار كولونيا-بون.
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