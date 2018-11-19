ألمانيا: حظر السفر على سعوديين يشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي سار على منطقة شنغن

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الاثنين عن فرض حظر السفر على 18 سعودياً يشتبه في ضلوعهم بمقتل الكاتب والصجفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت الوزارة أن الحظر يشمل حظر دخول دول منطقة الشنغن بأكملها وليس على دخول المانيا وحدها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن قضية مقتل خاشقجي لا زالت تثير الكثير من الأسئلة عوضاً عن إجابات، وأضاف أن بلاده تعمل على اتخاذ إجراءات متطابقة لكل من فرنسا وبريطانيا بهذا الصدد.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: ليست هناك صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قررت تعليق كافة صادارت بلادها من الأسلحة للسعودية حتى تنتهي التحقيقات حول مقتل خاشقجي.