احتجاجات عند الحدود الأمريكية-المكسيكية ضد وصول مهاجري أمريكا الوسطى

إلى الشوارع خرج مئات الأشخاص من أهالي مدينة تيجوانا المكسيكية الواقعة قرب الحدود الأمريكية، وانضم إليهم محتجون من مدينة سان دييغو الأمريكية في كاليفورنيا، احتجاجا على وصول قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطى، الراغبين في طلب اللجوء داخل الولايات المتحدة.
وطالب المحتجون المهاجرين بمغادرة البلاد، متهمين إياهم باتسبب في انعدام الأمن وانتهاك القوانين المكسيكية. ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات غاضبة، مرددين شعارات تتهم المهاجرين بالغزاة والمسلحين، وداعين إياهم إلى الخروج من بلادهم.
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وقد امتلأت الملاجئ في تيجوانا بآلاف المهاجرين، الذين نام الآلاف منهم في الشوارع، فيما طلبت السلطات المحلية الدعم الفدرالي لتقديم مساعدات إنسانية وخدمات يحتاجها المهجرون خلال رحلتهم نحو الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تستغرق شهرا.
إلى ذلك عززت السلطات المكسيكية والأمريكية الإجراءات الأمنية على حدود البلدين. وقد شوهدت منذ يوم السبت حواجز حديدية في جانب تيجوانا على الطريق المؤدية إلى سان إيزيدرو، الذي يعد أكثر المعابر ازدحاما في العالم.
وتقدر السلطات المكسيكية عدد المهاجرين الوافيدين من أمريكا الوسطى بنحو ستة آلاف شخص، وصلوا إلى مدينتي تيجوانا وميكسيكالي منذ أسبوع يرافقهم أطفالهم.
ويقول مهاجرون إنه بإمكانهم البقاء في المكسيك والبحث عن عمل، ما دام ذلك يعتبر خيارا أفضل قبل العودة إلى بلدانهم. وفي منطقة أخرى من المدينة تظاهرت مجموعة أقل عددا من الأشخاص، ضد التمييز المسلط على المهاجرين، مطالبين باستمرار تقديم المساعدات.