على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن إيران لا تزال متفائلة بأن أوروبا قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع ست قوى دولية.
إيران: متفائلون بأن الأوروبيين قادرون على حماية الاتفاق النووي
إيران: متفائلون بأن الأوروبيين قادرون على حماية الاتفاق النووي
وقال قاسمي في مؤتمر صحفي أسبوعي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "هناك بعض المسائل الغامضة تتعلق بتطبيق آلية الاتحاد الأوروبي لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية... لكننا لا نزال متفائلين بأن الأوروبيين قادرون على حماية الاتفاق".
ويحاول بقية الموقعين على الاتفاق انقاذه منذ مايو أيار عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق. وأعادت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر أيضا فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والمصارف والنقل في إيران.
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