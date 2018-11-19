ذكر مصدّر إعلامي ياباني أن أمرَ اعتقالٍ صدر بحق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتورز"، كارلوس غصن على خلفية الاشتباه بارتكابه انتهاكات مالية
صحيفة يابانية: أمرٌ باعتقال الرئيس التنفيذي لـ"نيسان موترز"
صحيفة يابانية: أمرٌ باعتقال الرئيس التنفيذي لـ"نيسان موترز"
ونشرت صحيفة "أساهي" اليابانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أنه سيتم إلقاء القبض على غصن من قبل النيابة العامة في طوكيو، لوجود شبهة في خرقه لقانون التجارة المالي الياباني.
ونقلت "رويترز" عن الصحيفة أن غصن، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة رينو الفرنسية، تدور حوله شبهات تتعلق بتلاعبه في أرقام بيانات دخله المالي، مشيرة إلى أنه لم يصدر أن بيان أو تعليق من النيابة العامة في طوكيو حول هذا الموضوع.
وكان غصن قد أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام 2000، وأنهى 20 مليار دولار من ديونها خلال 3 سنوات وهي خطوة أهّلته ليتبوأ مكانة بارزة بين خبراء إدارة صناعة السيارات في العالم.
والجدير ذكره أن غصن ينحدر من أصول لبنانية، ويحمل الجنسية الفرنسية وجنسية البرازيل التي ولد فيها عام 1954.
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