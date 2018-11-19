كيم كارداشيان: كاني ويست غير مسيس.. لكنه يحب شخصية ترامب

أكدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في حديثها مع فان جونز المعلق على قناة سي إن إن، أن دعم زوجها غير المفهوم لدونالد ترامب، سببه حبه لشخصيته.

وألمحت كيم أن كاني ويست لا يهوى السياسة ولا يتعاطاها، لكنه ببساطة ينجذب لشخصية ترامب، وطريقته وتصرفاته.

وقالت:" أعلم أن الأمر مربك، فعندما ترى شخصا يرتدي قبعة مكتوب عليها Make America Great Again، فإنك تعتقد أنه يدعم صاحب هذه المقولة، إلا أن كاني شخص يحارب من أجل حرية التفكير وحرية الأفراد".