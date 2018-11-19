كيم كارداشيان: كاني ويست غير مسيس.. لكنه يحب شخصية ترامب

أكدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في حديثها مع فان جونز المعلق على قناة سي إن إن، أن دعم زوجها غير المفهوم لدونالد ترامب، سببه حبه لشخصيته.
وألمحت كيم أن كاني ويست لا يهوى السياسة ولا يتعاطاها، لكنه ببساطة ينجذب لشخصية ترامب، وطريقته وتصرفاته.
وقالت:" أعلم أن الأمر مربك، فعندما ترى شخصا يرتدي قبعة مكتوب عليها Make America Great Again، فإنك تعتقد أنه يدعم صاحب هذه المقولة، إلا أن كاني شخص يحارب من أجل حرية التفكير وحرية الأفراد".
وكان كاني ويست قد أعرب عن دعمه لترامب من خلال مواقف وتغريدات عدة، حتى أنه وصفه خلال وجوده في البيت الأبيض الشهر الماضي بأنه بطل، بحسب مجلة Newsweek.
كارداشيان كانت قد قالت خلال اللقاء أن ويست ليس محاورا جيدا ولا يجيد التواصل، لذلك فقد أسيء فهمه، وقالت:"أعرفه جيدا، يقول ما يشعر به في قلبه دون تفكير أعتقد أنه يحتاج لمترجم ليتمكن من إيصال ما يريده للناس".
وبعد اللقاء، غرد ويست الخميس الماضي وأعرب عن رغبته في إجراء لقاء مع جونز خلال الأيام القادمة، وقال:"فتحت عينيّ، واكتشفت أنه قد تم استغلالي لنشر رسائل معينة، أنا شخصيا لا أؤمن بها، أنا أنأى بنفسي عن السياسة وسأركز فقط في الإبداع".
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