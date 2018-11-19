دعا الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية المجتمع الدولي يوم الاثنين إلى وضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية وكرر دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن.
الملك سلمان: يجب وضع حد لبرنامج إيران النووي.. والقضية الفلسطينية قضيتنا الأولى
الملك سلمان: يجب وضع حد لبرنامج إيران النووي.. والقضية الفلسطينية قضيتنا الأولى
وتصريحات الملك سلمان، أمام مجلس الشوري أكبر هيئة استشارية للحكومة، هي أول تصريحات علنية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي والذي أثار غضبا عالميا وأسفر عن تأزم علاقات الرياض مع الغرب.
ولم يذكر الملك سلمان الأزمة بشكل مباشر لكنه أشاد بالهيئة القضائية في المملكة وبالنيابة العامة لقيامهما بمهامهما في خدمة العدالة.
من ناحية أخرى أكد الملك سلمان أن المملكة تعمل مع أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
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وقال الملك في خطابه: "من أولوياتنا في المرحلة المقبلة مواصلة دعم القطاع الخاص"، وأكد الملك أنه طلب من ولي العهد التركيز على تطوير الموارد البشرية وإعداد الشباب لوظائف في المستقبل، ملمحا أن المملكة تمر بتطور تنموي شامل وفقا لخطط وبرامج رؤية المملكة .2030
وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد الملك سلمان في خطابه بأنها ستظل القضية الأولى على أولويات المملكة.