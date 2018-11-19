تراجعت ثروات صاحب شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بمقدار 17.4 مليار دولار حتى الآن هذا العام، لتصل إلى 55.3 مليار دولار، منخفضة أكثر من 31 مليار دولار عن ذروتها التي بلغتها في 25 تموز (يوليو) الماضي.
ثروة مارك زوكربيرغ تنخفض أكثر من 31 مليار دولار في 11 شهرا !
ثروة مارك زوكربيرغ تنخفض أكثر من 31 مليار دولار في 11 شهرا !
وانخفضت أسهم عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية بنسبة 3 في المائة يوم الجمعة إلى 139.53 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017.
وجاء ما سبق، مدفوعاً بانتقادات شديدة طالت طريقة رد فيسبوك على الاتهامات بخصوص مسألتي السرية والتدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.
وتجددت الانتقادات مع مطالبة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالرد على تقارير إخبارية بأن الشركة استخدمت المتعاقدين للرد على منتقدي ممارسات الخصوصية وجهودها لإحباط الدعاية الروسية على شبكتها.
إذ ذكرت "نيويورك تايمز" أن فيسبوك استعانت بشركة تسمى "ديفينيرز" لتشويه المنتقدين لسياساتها. ونفى زوكربيرغ من جانبه معرفته بالتعاقد مع هذه الشركة.
وعلى خلفية هذه التقارير، يواجه مؤسس فيسبوك مطالب من مستثمرين في شبكته بالاستقالة من منصبه كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي.
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ويحتل مارك زوكربيرغ، 34 عاماً، الذي كان ثالث أغنى شخص في العالم، خلف جيف بيزوس وبيل غيتس، المرتبة السادسة على مؤشر بلومبيرج لأثرياء العالم. فيما يقترب لاري إليسون من شركة أوراكل كورب من المرتبة السابعة مع 54.7 مليار دولار.