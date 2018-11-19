وفاة أحد أكبر زعماء تجارة المخدرات داخل محسبه في المكسيك

توفي زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في المكسيك هكتور بيلتران لفيا يوم أمس الأحد جرّاء تعرّضه لذبحة صدرية داخل سجن اتحادي مكسيكي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.
وأوضحت وزارة الداخلية في المكسيك أن بيلتران، الذي اعتقلته السلطات الأمنية قبل أربع سنوات، اشتكى من آلام حادة في الصدر، نقل على إثرها إلى المشفى في تولوكا حيث لقي حتفه في وقت لاحق.
وكان هيكتور، إلى جانب إخوته يدير عصابة "بيلتران لفيا"، التي كانت في سابقاً جزءاً من عصابة "سينالو" التي يديرها خواكين غوزمان لويرا والمعروف باسم "إل تشابو"، والذي يحاكم حالياً في الولايات المتحدة، وعلى إثر الانقسام اندلعت عمليات عدائية بين العصابتين.
وتركز نشاط عصابة "بيلتران لفيا" غربي ووسط المكسيك، حيث عكفت عن تهريب الكوكايين والماريجوانا والهيروين والميثامفيتامينات إلى الولايات المتحدة، كما نشطت العصابة في مجال تهريب الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى المكسيك