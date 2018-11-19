آلاف المهاجرين يواجهون البرد القارس على الحدود البوسنية-الكرواتية

مع مرور الوقت واقتراب برد شتاء البلقان القارس، يواجه آلاف المهاجرين غير النظاميين المحاصرين شمال غربي البوسنة أوقاتا عصيبة.
العديد من هؤلاء المهاجرين يقيمون في مخيمات مؤقتة أقاموها بأنفسهم، ولكنها مخيمات تفتقر إلى وسائل التدفئة والأثاث. ويعتمد المهاجرون في مثل هذه الظروف على مساعدات المنظمات والجمعيات في الاكل والشرب.
وأمام انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، يلتف المهاجرون بالاغطية ويرتدون المعاطف والقبعات، كما يشعلون النار ليجلسوا حولها بحثا عن الدفء.
ويتجه المهاجرون واللاجئون نحو أوروبا هربا من الحروب والفقر، وعندما يصلون إلى البوسنة، يأملون في عبور كرواتيا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي. وكثيرا ما يقضي المهاجرون أسابيع طويلة وربما أشهرا، ينامون في العراء أو مخيمات، قبل أن يتمكنوا من العبور.
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