قال ممثلو الادعاء يوم الأحد إن لوحة يعتقد أنها لوحة "تيت دارلوكان" (رأس ارليكينو) لبيكاسو التي سرقت في العام 2012 من متحف كونستال روتردام ظهرت في رومانيا.
ظهور لوحة مسروقة لبيكاسو في رومانيا بعد ست سنوات
ظهور لوحة مسروقة لبيكاسو في رومانيا بعد ست سنوات
وفي واحدة من أكثر السرقات الفنية إثارة في العالم خرج اللصوص بسبع لوحات بملايين الدولارات منها لوحات لبيكاسو وماتيس ومونيه وغيرهم.
وأدين رجل من رومانيا والمتعاونون معه في حادث السرقة في العام 2013 لكن لم يعثر على أي من اللوحات ويعتقد خبراء في رومانيا إن ثلاثة منها على الأقل أحرقت في محاولة لإخفاء الأدلة.
وقالوا في بيان "ممثلو الادعاء المختصون بمكافحة الجريمة المنظمة يحققون في ملابسات العثور على اللوحة الموقعة من بيكاسو والتي يبلغ ثمنها 800 ألف يورو (913440 دولارا) مساء يوم السبت في مقاطعة تولسيا" وأضافوا انه يجري التحقق من اللوحة.
وقالوا إن مواطنين هولنديين وصلا إلى السفارة الهولندية في بوخارست ومعهم اللوحة قائلين إنهم وجدوها في المقاطعة الواقعة في جنوب شرق رومانيا.
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