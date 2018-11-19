باميلا أندرسون تنتقد رئيس وزراء استراليا لعدم مساعدتة مؤسس موقع "ويكليكيس"

وجّهت النجمة باميلا أندرسون انتقادات حادة لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، لعدم تدخله من أجل مساعدة مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان أسانج في التمكن من العودة إلى أستراليا.

نجمة مسلسل "باي ووتش" وفي رسالة مفتوحة إلى موريسون، اتهمته بالاستخفاف بالأزمة التي يمر بها أسانج المقيم منذ العام 2012 داخل السفارة الإكوادورية في لندن خشية اعتقاله وتسليمه للسلطات الأمريكية.

وباميلا أندرسون الصديقة المقربة من أسانج، كانت خلال مشاركتها مؤخراً في برنامج "60 دقيقة" الأسترالي، دعت موريسون إلى "الدفاع عن صديقها، وتوفير جواز سفر له وإعادته إلى أستراليا وتكريمه".