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روسيا تضيف طائرة سو -57 إلى قواتها في سوريا.. فيديو

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روسيا تضيف طائرة سو -57 إلى قواتها في سوريا.. فيديو

روسيا تضيف طائرة سو -57 إلى قواتها في سوريا.. فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوم الاثنين تعرض فيه أحدث طائرة مقاتلة في عتادها "سوخوي سو -57 والتي سيتم نشرها في سوريا.

وفي بيان نشرته مع المقطع، قالت الوزارة بأن هذه هذه الطائرة أجرت حوالي 12 طلعة تدريبية، لإثبات فاعليتها القتالية.

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وبحسب البيان، فقد تم تصميم الجيل الخامس SU-57 لتدمير مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

وأول طلعة جوية لهذا الجيل من الطائرات، كان في 29 يناير 2010 لتصبح جزءا لا يتجزأ من القوات الجوية الروسية.