لسعة قاتلة من سمكة الرقيطة تودي بحياة رجل في أستراليا

قالت الشرطة في ولاية تسمانيا الاسترالية إن رجلا عمره 42 عاما توفي بأزمة قلبية بعد أن هاجمته على ما يبدو سمكة رقيطة (لخمة) أثناء سباحته قبالة ساحل الولاية.
وأضافت الشرطة أنه لم تفلح محاولات إنقاذ الرجل الذي أصيب بتوقف في القلب بعد ظهر السبت في الماء على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ شرقي هوبرت.
وقالت شرطة تسمانيا في بيان بدون أن تذكر اسم الرجل إن "أصدقاءه أخرجوه من الماء قبل وصول أجهزة الطوارئ". بينما أفادت التقارير بأنه لم يكن معه أحد في الماء أثناء إصابته بجرح غائر في الجزء الأسفل من بطنه.
أسماك الرقيطة تنتمي إلى فصيلة الشفنينيات (شيطان البحر) وهي على الرغم من سمها القاتل لا تعتبر عدوانية أبدا، كما أن حالات هجومها على البشر نادرة بشكل كبير. ويسبب سمها ألما ويمكن أن يغير معدل ضربات القلب والتنفس.
وكان ستيف إروين المدافع الاسترالي عن البيئة الذي اشتهر بلقب "صائد التماسيح" قد توفي عام 2006 بعد أن اخترقت شوكة حادة لإحدى أسماك الرقيطة قلبه أثناء قيامه بالتصوير قبالة الحاجز المرجاني العظيم في شمال استراليا.
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