باختصار.. هذا هو حال اليمن اليوم

الصراع في اليمن أدى إلى كارثة تعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية، كلمات سمعناها من قبل، وقد نسمعها لاحقا، لكن ماذا يعني هذا التعبير؟

في مخيم للنازحين تعاني احدى الأمهات لتقدم ما تيسر من طعام لأسرتها، وفي الغالب فإن الوجبة اليومية هي رغيف من الخبز، يتقاسمه 4 أشخاص، وفي يوم آخر قد يكون قوت يومهم أوراق أشجار مغلية، والمشكلة هنا أن ملايين اليمنيين نزحوا عن بيوتهم، وأن البلد يعاني من قلة الموارد الغذائية، وأن الأطفال باتوا على يعانون من مجاعة، كل ما سبق هو تداعيات الحرب.