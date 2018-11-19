شاهد: فرشاة مرحاض على شكل دونالد ترامب بـ 35 دولارا

يبدو أن أحد كارهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد طريقة للتعبير عن كرهه له، بتصميمه فرشاة لتنظيف دورات المياه وهي تشبه ساكن البيت الأبيض.
هذه الفرشاة المصنوعة يدويا وبحرفية عالية يحاول مبتكرها أن يسوق لها بنفس مصطلحات الحملة الانتخابية التي استخدمها ترامب سابقا، "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، مستبدلا كلمة أمريكا بدورات المياه.
صاحب الفكرة صمم الفرشاة مستخدما جسد ترامب وشعره كأشواك الفرشاة، مضيفا إليه مقبضا لليد.
وللراغب بشراء هذه الفرشاة، يمكنه طلبها من موقع Etsy ليتم شحنها من نيوزلندا.
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البائع استخدم عبارة للترويج لمنتجه:"لنجعل مراحيضنا عظيمة من جديد، أي من الرؤساء لديه فرشاة مرحاض مثلي، إنني أنجذب تلقائيا للمراحيض، أبدأ مباشرة بالحك والتقبيل".
وفي مواصفات السلعة كتب: "فرشاة مرحاض بمقبض طوله 15 بوصة، ترامب قد يكون مفيدا في عملية التنظيف، للاستخدام الخارجي فقط، ولحالات التنظيف المستعصية".
الملفت للموضوع أن الطلب على هذه الفرشاة يرتفع، حتى أنه أكثر من الكمية المعروضة بحسب ما جاء في موقع indy100، حتى أن الناس ينتظرون من 6 – 8 أسابيع للحصول على طلبهم، كما أن سعره مرتفع نوعا ما حيث يصل إلى 35 دولارا، وفي حالة الشحن فإن السعر يتضاعف.
الجدير ذكره أن موقع أمازون يعرض للبيع محارم خاصة بالمراحيض، عليها صورة ترامب.