20 سنة تمر على إنشاء محطة الفضاء الدولية

تحتفل الثلاثاء محطة الفضاء الدولية (ISS) بعيد ميلادها العشرين في إطار مشروع مشترك بقيادة روسيا والولايات المتحدة وتمويل كل من كندا واليابان و10 دول أوربية بتكلفة مالية بلغت 100 مليار يورو. المحطة تدور على ارتفاع 390 كيلومترا عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم في الساعة. وقد تم إطلاقها لتعوض المحطة الفضائية الروسية مير.

انطلقت الدراسات الفعلية للمشروع في المدة ما بين 1960 و1970 من طرف وكالة الفضاء الأمريكية وقام الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان بالإعلان الرسمي عن هذا المشروع الفضائي في العام 1983. وتأخر تجسيد هذا المشروع بسبب المشاكل المالية والخلافات الدولية قبل إعادة بعثه من جديد في سبتمبر/أيلول 1993.

وأطلق أول جزء من محطة الفضاء الدولية في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 1998 بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، وتمويل من كندا واليابان وعشر دول أوروبية، وبلغت تكلفتها 150 مليار دولار. تسير المحطة عن طريق محطتين أرضيتين، تتمركز الأولى في مدينة هيوستن الأمريكية والثانية في العاصمة الروسية موسكو.

وتقوم المحطة بعملية تدريبية وتحضر رواد الفضاء والعلماء لقضاء أوقات طويلة في الفضاء خارج منطقة الجاذبية الأرضية. تحتوي هذه القاعدة الفضائية المتطورة أربعة مختبرات مجهزة بأحدث المعدات لإجراء بحوث واسعة النطاق في مجالات مختلفة.