بعد بيان ترامب الداعم للرياض، الديمقراطيون يدعون لفرض عقوبات على السعودية

قالت السناتور الديمقراطية الأمريكية ديان فاينستاين إنها ستحجم عن دعم السعودية ودعت لفرض عقوبات أمريكية بعد بيان الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء والذي تعهد فيه بدعم الرياض رغم قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت فاينستاين في بيان إنها لن تصوت لصالح أي مبيعات أسلحة أو اعتمادات مستقبلية للمملكة.

وعبرت فاينستاين عن "صدمتها" من أن ترامب لن يعاقب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على "القتل العمد" لخاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، دعا آدم شيف العضو الديمقراطي البارز في لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء إلى إنهاء دعم الولايات المتحدة للسعودية وقال إن "من غير المتصور أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لا يعلم أو غير متورط" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال في بيان "يجب أن ننهي على الفور الدعم الذي نقدمه للسعوديين في حرب اليمن ونضع حدا لذلك الصراع، ونعلق مبيعات الأسلحة للمملكة ونقلص اعتمادنا على الرياض فيما يتعلق بقضايا أخرى في المنطقة".