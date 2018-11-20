إير بي.إن.بي تقاطع المستوطنات وسط استياء إسرائيلي وترحيب فلسطيني

قالت شركة "إير بي.إن.بي" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت إنها قررت إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها معظم القوى العالمية غير مشروعة، بسبب قيامها على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وجاء في بيان على موقع الشركة الإلكتروني "خلصنا إلى أنه ينبغي لنا إلغاء قوائمنا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضافت البيان أن الشركة "رغم عملها وفقا للقانون الأميركي، فإنها كانت تواجه منذ وقت طويل تساؤلات بشأن عملها في مستوطنات إسرائيلية، يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية".

وقال البيان "نأمل أن يوضع قريباً إطار يصطف فيه المجتمع الدولي بأسره، كي يكون هناك حل لهذا الصراع التاريخي، ومسار واضح للمضي قدما يلتزم به الجميع".