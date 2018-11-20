شهد أحد مستشفيات مدينة شيكاغو الأمريكية إطلاق نار خلف قتيلين هما مطلق النار وسيدة بالإضافة إلى إصابة شرطي وثلاثة آخرين بجراح خطيرة بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
قتيلان على الأقل وجرحى في حادث إطلاق نار بمستشفى في مدينة شيكاغو الأمريكية
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قتيلان على الأقل وجرحى في حادث إطلاق نار بمستشفى في مدينة شيكاغو الأمريكية
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وقد أفاد الشهود الذين كانوا في المكان أن المشتبه به كانت متوجها إلى موقف السيارات التابع للمستشفى برفقة سيدة وفجأة بدأ بإطلاق النار عليها عدة مرات على مستوى الصدر واستمر في إطلاق الرصاص حتى بعد أن وقعت أرضا. وقد تدخل أفراد الشرطة حيث وقع تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن إصابة شرطي واحد على الأقل بجراح خطيرة ومقتل المهاجم. كما تم إخلاء جزء من مبنى المستشفى.