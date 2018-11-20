مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمستشفى في مدينة شيكاغو الأمريكية

شهد أحد مستشفيات مدينة شيكاغو الأمريكية إطلاق نار خلف أربعة قتلى من بينهم مطلق النار ورجل شرطي وطبيبتين.

وقد أفاد الشهود الذين كانوا في المكان أن المشتبه به كانت متوجها إلى موقف السيارات التابع للمستشفى برفقة سيدة وفجأة بدأ بإطلاق النار عليها عدة مرات على مستوى الصدر واستمر في إطلاق الرصاص حتى بعد أن وقعت أرضا.

وتدخل أفراد الشرطة حيث وقع تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن إصابة الشرطي المقتول.

وقالت شرطة شيكاغو في مؤتمر صحفي إن مُطلق النار كان خطيباً سابقاً للطبيبة المقتولة، واصفاً الواقعة بحادث عنف اجتماعي وليس إرهابياً.

وقالت إحدى الشهود بأنها رأت القاتل يطلب من الطبيبة استرجاع خاتم خطوبتهما.وبعد قتل الطبيبة، قام القاتل بإطلاق النار صوب رجال الشرطة المسرعين نحوه بعد سماعهم لدوي طلقاته الأولى.

ولم يكتف القاتل بذلك، بل هرع إلى داخل المستشفى وتبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة الذين لاحقوه وأصابوه.

وقال مراقب الشرطة إنه لم يتضح بعد إن كان القاتل قد انتحر أم أصابته نيران الشرطة إصابة مميتة.

وأفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن الطبيبة المقتولة تدعى تامارا أونيل.