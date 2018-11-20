هل انقلبت مجموعة نيسان على منقذها؟

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه لم يعد من الملائم أن يقود كارلوس غصن شركة تصنيع السيارات رينو عقب توقيفه في اليابان، وفق ما أبلغ به المسؤول الفرنسي راديو فرانس إنفو.

وأضاف لومير القول إنه يرغب في أن تشكل شركة رينو هيكلا إداريا مؤقتا في ضوء توقيف غصن. وقالت نيسان أمس الاثنين إن تحقيقا داخليا كشف عن أن غصن انخرط في أفعال غير مشروعة، بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة، وتقليل بيانات خاصة بما يجنيه لسنوات. وأضافت نيسان أن غصن جرى توقيفه، وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.

وأعلنت شركة رينو يوم الثلاثاء أنها ستناقش سبل إدارتها بشكل مؤقت خلال فترة احتجاز غصن. وهبط سعر أسهم شركة رينو بمقدار 13% بينما هبط سعر نيسان بمقدار 7.8% في أعقاب احتجاز غصن.