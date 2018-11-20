"إنستغرام" بصدد القضاء على المتابعين الوهميين

قالت منصة "إنستغرام" الاجتماعية، الاثنين، إنها ستبدأ في إزالة الإعجابات والمتابعين والتعليقات من الحسابات التي تستخدم تطبيقات تابعة لجهات خارجية كطريقة لتزيد من شعبيتها.
وسيحصل الأشخاص الذين يستخدمون هذه التطبيقات على تحذير يسمح لهم بمعرفة أن نشاطهم الاصطناعي على المنصة قد تمت إزالته، حسبما ذكرت إنستاغرام في بيان عبر مدونتها الخاصة.
كما ستطلب إنستغرام من هؤلاء المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، والتي تمت مشاركتها مع تطبيقات الطرف الثالث، من أجل تأمين حساباتهم.
آليات أوتوماتيكية
ومما جاء في البيان الذي نشرته المنصة: "لقد أنشأنا آليات أوتوماتيكية للمساعدة في تحديد الحسابات التي تستخدم هذه الخدمات وإزالة النشاط غير الموثوق".
وأضافت: "هذا النوع من السلوك سيئ للمجتمع، وتطبيقات الطرف الثالث التي تولد إعجابات ومتابعين وتعليقات توصياتنا وشروط الخدمة".
بالمقابل، لم تذكر إنستغرام تطبيقات الطرف الثالث، على رغم ذلك، يُظهر البحث السريع عبر الإنترنت قوائم بعشرات التطبيقات التي تعد المستخدم بزيادة أعداد متابعيه.
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ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تحوّل انستغرام باتجاه ميزة "القصص المصورة"، وأيضا، في وقت تواجه فيه شركة فيسبوك ضغوطا لحدذف الحسابات والأنشطة غير الموثوقة، بالإضافة إلى تأمين منصتها الاجتماعية.
واشترت فيبسبوك منصة إنستغرام عام 2012 بمبلغ مليار دولار أمريكي، وينشط أكثر من مليار مستخد شهريا عليها في الوقت الحالي.