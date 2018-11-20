إيطاليا: قوة معززة ب 600 شرطي تصادر فيلات تابعة للمافيا في العاصمة روما

صادرت الشرطة الإيطالية يوم الثلاثاء ثماني فيلات بنتها أشهر عائلات المافيا بشكل غير قانوني في روما خلال مداهمات عند الفجر شارك فيها نحو 600 من رجال الشرطة.

وقالت فرجينيا راجي رئيسةبلدية روما التي تابعت تنفيذ العملية ضد عائلة كازامونيكا إن العقارات ستهدم بنهاية العام.

وأضافت راجي وهي عضو في حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات التي تعرضت لانتقادات لعدم بذل جهد كاف لتطهير العاصمة "هذا يوم تاريخي لمدينة روما ولسكان المدينة".

وقالت "نضع نهاية لوضع غير قانوني استمر سنوات ونوجه رسالة قوية لعائلة كازامونيكا".