إيطاليا تأمر باحتجاز سفينة المهاجرين أكواريوس "لوجود نفايات سامة على متنها"

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الثلاثاء إن السلطات القضائية الإيطالية أمرت باحتجاز سفينة المهاجرين التي تحمل اسم أكواريوس بسبب مزاعم عن وجود "نفايات غير قانونية" على متنها.
وذكرت وسائل اعلام ايطالية ان السفينة التي انقذت آلاف المهاجرين في البحر المتوسط وترسو حاليا في ميناء مرسيليا الفرنسي يشتبه في أنها تحمل 24 طنا من ما سمته "نفايات سامة" محتملة.
وسائل الإعلام ذكرت أيضا احتمال أن تكون السلطات قد استخدمت عبارة النفايات السامة في إشارة للملابس والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات التي يستعملها المهاجرون والتي يمكن أن تكون ملوثة بأمراض يحملها المهاجرون الذين صعدوا على متن السفينة.
وزير الداخلية ماتيو سالفيني المعروف بعدائه للمهاجرين قال على حسابه الرسمي على تويتر "تم إيقاف سفينة أكواريوس، لقد أبلينا حسنا في منع سفن المنظمات غير الحكومية، لم نمنع فقط تهريب المهاجرين غير الشرعيين بل منعنا النفايات السامة".
سفينة أكواريوس استأجرتها منظمة أطباء بلا حدود مع جمعية خيرية تابعة لمؤسسة سلامة البحر الأبيض المتوسط وهي ترسو في ميناء مرسيليا منذ أن تنازلت بنما عن الحق برفع علمها بناء على طلب من الحكومة الإيطالية، وهو ما يعني أن السفينة غير قادرة على الإبحار بشكل قانوني في مياه المتوسط.
بدورها أدانت منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا تصرف السلطات القضائية بزعم بوجود "نفايات مشكوك بأمرها على متن السفينة".
وقالت المنظمة الخيرية الدولية ان السلطات المصرفية في ايطاليا قامت بتجميد الحسابات المصرفية لمنظمة أطباء بلا حدود في ايطاليا.
واتهمت المنظمة الحكومة الإيطالية بنشر ادعاءات واتهامات علنية خالية من الصحة عن نشاط إجرامي وخروق للأمن العام في سبيل إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وومنع إنقاذ القوارب التي تحمل مهاجرين في عرض البحر المتوسط بشكل متعمد.
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