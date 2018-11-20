قد لا تصدق.. ورود وحمضيات ونعناع في صحراء الجزائر

قد لا يصدق البعض أن الحمضيات والورود التي تظهر في الفيديو أعلاه مزروعة في قلب الصحراء الجزائرية، في منطقة تسمى "المنيعة".
ويمكن وصفها بالحديقة الخضراء، وهي بدون شك من أجمل الواحات الموجودة في الصحراء، حيث تنتج أفضل أنواع البرتقال والورود والنعناع، والمناخ القاسي للصحراء لم يؤثر على أرضها الخصبة، والبرتقال الذي يزرع فيها يصدر إلى أنحاء العالم.
الملفت هنا أنه وفي ثلاثينيات القرن الماضي، فازت هذه المنطقة بجائزة أفضل ورود، كما أن النعناع فيها قد يكون الوحيد في العالم الذي ينبت في الصحراء.
وتتميز هذه الواحة بمياهها المعدنية، التي تلقى رواجا في الجزائر، وبحسب محمد بيداف، وهو مزارع أزهار فإن الورود في هذه الواحة استوردت من سوريا، واستمرت إلى الآن، حيث يستخرج منها الروائح الطيبة والزيوت الأساسية.
أحمد الشاشي، وهو مستثمر في زراعة الزهور:"هذه المنطقة تنتج الأزهار والبرتقال، ونتمنى أن تنتشر أكثر، في الماضي كانت تعرف بمدينة الورود".
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