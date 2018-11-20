يستعد المغرب لإطلاق ثاني قمر صناعي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في حدود الساعة 2:42 بتوقيت باريس من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وفقا لما ذكرته مجموعة أريان سبايس على موقعها الرسمي.
المغرب: إطلاق ثاني قمر صناعي "محمد السادس ب"
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المغرب: إطلاق ثاني قمر صناعي "محمد السادس ب"
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ويعد القمر الصناعي محمد السادس-ب، قمرا مكملا للقمر الصناعي للمراقبة محمد السادس-أ، الذي تم إطلاقه في المدار في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من نفس القاعدة.
القمر الصناعي محمد السادس ب الذي صنعته شركة تاليس وإيرباص الفرنسية سيستخدم في المقام الأول لرسم الخرائط والمسح والتنمية الإقليمية والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث وإدارتها والرصد البيئي والتصحر وكذلك مراقبة الحدود والسواحل.
ومن المنتظر أن تستغرق عملية الإطلاق هذه 55 دقيقة، حيث سيقوم صاروخ فيغا بنقل القمر الصناعي إلى المدار. وتبث مختلف وسائط أريان سبايس.
بقمرين صناعيين في المدار، ليصبح المغرب ثالث بلد أفريقي مجهز بهذا النوع من التكنولوجيا ، بعد مصر وجنوب أفريقيا.
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