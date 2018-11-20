قتيل وعدد من الإصابات بعد خروج قطار عن القضبان في إسبانيا

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قالت الشرطة الإسبانية إن قطار ركاب كان يقل نحو 150 شخصا خرج عن القضبان خارج مدينة برشلونة يوم الثلاثاء مما أدى لمقتل شخص وإصابة ستة على الأقل.

وقالت متحدثة باسم شركة القطارات رنفه إن الحادث وقع بين بلدتي تاراسا ومانريزا في شمال شرق البلاد بعد السادسة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) مضيفة أنه نتج عن انهيار أرضي.