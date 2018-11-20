عمران خان يرد على انتقادات ترامب: لا تجعل من باكستان كبش فداء للتغطية على فشلكم

انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تصريحاته التي قال فيها إن باكستان "لا تفعل أي شيء" للولايات المتحدة على الرغم من تلقيها مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.

ويهدد هذا الخلاف بزيادة توتر العلاقات الهشة بالفعل بين إسلام أباد وواشنطن، الحليفين اللذين اختلفا مرارا بشأن الحرب في أفغانستان ودعم باكستان المزعوم لإسلاميين متشددين.

وقال خان، الذي تولى السلطة في أغسطس آب والمشهور بتصريحاته النارية المناهضة للولايات المتحدة، في سلسلة تغريدات على تويتر في مطلع الأسبوع "ينبغي توضيح الحقائق بشأن تقريع ترامب لباكستان".

المساعدات الأمريكية

ودافع ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز أذيعت يوم الأحد عن خفض المساعدات لإسلام أباد وأشار إلى أن السلطات الباكستانية كانت على علم بمكان أسامة بن لادن قبل أن تقتله القوات الأمريكية في مداهمة بباكستان عام 2011.